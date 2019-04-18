18.04.2019
Порошенко экстренно созвал заседание СНБО
Источник: Корреспондент.net
Президент Украины Петр Порошенко проведет совещание в Совете национальной безопасности и обороны. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook в четверг, 18 апреля.
"Созвал совещание в СНБО относительно рисков и угроз в связи с ситуацией, которая сложилась с ПриватБанком. Начало в 21.00", – написал Порошенко.
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