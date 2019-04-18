Порошенко экстренно созвал заседание СНБО

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Петр Порошенко прове‏дет совещание в Совете национальной безопасности и обороны. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook в четверг, 18 апреля.

"Созвал совещание в СНБО относительно рисков и угроз в связи с ситуацией, которая сложилась с ПриватБанком. Начало в 21.00", – написал Порошенко.