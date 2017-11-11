Порошенко и Дуда договорились провести заседание Комитета президентов в Кракове на следующей неделе

Украина

"Уважаемый господин президент Яценюк": О чем говорили на съезде "Народного фронта"

В Киеве прошел первый за три года съезд "Народного фронта". На этой неделе в СМИ муссировалась новость о свертывании переговоров между БПП и НФ касательно объединения для участия в следующих парламентских выборах. Эта информация добавила интриги предстоящему событию. И не зря, ведь на съезде Арсений Яценюк заявил, что его партия будет идти на выборы - как парламента, так и президента. К слову, на съезде выступил и премьер Владимир Гройсман. О чем говорили политики, читайте в материале