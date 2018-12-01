Порошенко и глава МИД Польши провели переговоры

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Петр Порошенко и министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в субботу, 1 декабря, обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений и международной повестки дня. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Отмечается, что стороны обсудили дальнейшее поддержание интенсивного политического диалога, расширение сотрудничества в сферах торговли и экономики, обороны, энергетической безопасности и пограничного сотрудничества.

Порошенко поблагодарил поляков за активную поддержку Украины.

Чапутович передал от имени стран ЕС слова солидарности и поддержки Украины в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности.

Также отдельное внимание стороны уделили взаимодействию двух стран на евроинтеграционном и евроатлантическом направлениях, а также в рамках международных организаций.

Стороны скоординировали шаги с целью использования авторитетных международных площадок (Совета безопасности ООН, Совета министров ОБСЕ, Совета ЕС) для немедленного восстановления свободы судоходства в Азово-Керченской акватории и деэскалации ситуации в регионе.