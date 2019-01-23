Порошенко и глава МВФ Лагард обсудили перспективы экономического роста Украины

Источник: Українські новини

Президент Петр Порошенко и директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард обсудили перспективы экономического роста Украины в 2019 году.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента.

"Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард в Давосе. Собеседники выразили удовлетворение состоянием развития сотрудничества Украины - МВФ и началом реализации новой программы "Стенд-бай". Президент Украины и директор-распорядитель МВФ обсудили перспективы экономического роста Украины в 2019 году", - сказано в нем.

Собеседники отметили, что дефицит государственного бюджета, инфляция и золотовалютные резервы соответствуют параметрам, предусмотренным документами сотрудничества с МВФ.

"Глава Украинского государства сообщил о мерах, предпринимаемых с целью реформирования налоговой и таможенной сферы, обеспечения стабильности и эффективности финансового сектора, проведение большой и малой приватизации", - сказано в сообщении.

Лагард выразила уверенность в успешной реализации всей программы сотрудничества в течение 2019 года.