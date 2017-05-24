Порошенко и Макрон высказались за активизацию работы в нормандском формате

Мир

24.05.2017

Тиллерсон: Россия не вернется в G7 до тех пор, пока не восстановит суверенитет Украины

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон подтвердил позицию США и других членов G7, что возвращение России в эту группу возможно только после того, как Москва восстановит суверенитет Украины. Об этом Тиллерсон сказал журналистам в президентском самолете по дороге в Брюссель, сообщает радио "Свобода".