Порошенко и Макрон высказались за активизацию работы в нормандском формате
Источник: РБК-УКРАИНА
24.05.2017
Президент Украины Петр Порошенко и президент Французской Республики Эммануэль Макрон высказались за активизацию работы в нормандском формате. Об этом сообщает пресс-служба главы.
"Петр Порошенко провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. Накануне запланированной встречи главы Франции с президентом России Владимиром Путиным, собеседники обсудили ситуацию на Донбассе", - говорится в сообщении. Согласно информации пресс-службы, глава Украины привел факты нарушения минских договоренностей Российской Федерацией и поддерживаемыми РФ боевиками.
Также, главы стран высказались за активизацию работы в нормандском формате (Украина, Германия, Франция, Россия) и скоординировали позиции накануне встречи лидеров стран G7 в Италии.