Порошенко и Меркель обсудили восстановление СЦКК

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили шаги по восстановлению полноценной работы Совместного центра контроля и координации прекращения огня на Донбассе (СЦКК). Об этом сообщает пресс-служба президента по результатам телефонного разговора глав.

"Петр Порошенко и Ангела Меркель подчеркнули важность имплементации решений, которые приведут к освобождению украинских заложников до конца года", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, стороны поддержали достигнутое в рамках последнего заседания Трехсторонней контактной группы 20 декабря, соглашение по всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному режима прекращения огня с полуночи 23 декабря в связи с рождественскими и новогодними праздниками.

Кроме того, лидеры Украины и Германии выразили сожаление по поводу решения России об одностороннем выводе ее представителей из СЦКК. Они также обсудили шаги, направленные на восстановление полноценной работы СЦКК.

Отмечается, что Порошенко поблагодарил за решение о продлении действия санкций Евросоюза против России на следующие 6 месяцев. Стороны выразили серьезное беспокойство в связи с эскалацией Россией и поддерживаемыми ею боевиками ситуации на Донбассе, в частности растущим количеством обстрелов как позиций военных, так и гражданских населенных пунктов.

Президент Украины также проинформировал канцлера Германии о разблокировании процесса создания антикоррупционного суда в Украине.