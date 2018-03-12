12.03.2018
Порошенко и Могерини обсудили будущий саммит "Украина - ЕС" и договорились о сотрудничестве в киберпространстве
Источник: Українські новини
Президент Петр Порошенко обсудил с верховным представителем Европейского Союза Федерикой Могерини вопрос подготовки к саммиту "Украина - ЕС", который состоится в Брюсселе (Бельгия) в июле. Также они договорились усилить сотрудничество в борьбе с фейковими новостями и киберугрозами. Об этом он сказал на совместном брифинге с Могерини.
"Мы обменялись мнениями относительно содержательного наполнения следующего юбилейного 20-го саммита "Украина - ЕС" в июле 2018 в Брюсселе", - сказал он.
Порошенко добавил, что на саммите запланировано обсудить секторальные направления сотрудничества и возможное присоединение Украины к Энергетической союзу.
"В контексте продолжающейся кампании со стороны России по распространению дезинформации, осуществления хакерских нападений, вмешательства в избирательные процессы, направленные против демократического свободного мира, в том числе ЕС и Украины, мы договорились усилить наше сотрудничество в борьбе с фейковыми новостями и киберугрозами", - сказал он.
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