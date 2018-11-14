Порошенко и Онуфрий созвонились после Собора - СМИ

Источник: Корреспондент.net

Президент Петр Порошенко 13 ноября провел телефонный разговор с предстоятелем УПЦ Московского патриархата митрополитом Онуфрием. Об этом со ссылкой на источник в церковных кругах сообщает в среду.

По данным агентства, указанный разговор состоялся после заседания синода УПЦ Московского патриархата, на котором епископы приняли решение встречаться с главой государства только на церковной территории, тем самым отклонив ранее согласованное предложение президента провести встречу в Украинском доме.

"В целом телефонный разговор был корректным, обсуждались вопросы, связанные с процессом предоставления Вселенским патриархатом томоса об автокефалии Украинской церкви. В частности, Порошенко в очередной раз подтвердил свою готовность к диалогу и заявил, что двери Украинского дома для проведения встречи открыты", - рассказал собеседник.

Как отметили источники, после заседания синода состоялся архиерейский собор УПЦ МП, на котором было утверждено присланное из Москвы решение о расторжении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом, что было принято ранее на заседании синода Русской православной церкви в Минске.

Ожидается, что, несмотря на официальное решение собора епископов УПЦ МП о невозможности присоединения к процессу создания единой поместной автокефальной православной церкви в Украине, часть их представителей все же примет участие в предстоящем объединительном соборе украинских православных церквей относительно создания единой поместной украинской православной церкви, добавил собеседник издания.