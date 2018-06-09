Порошенко и Путин обсудили судьбу украинских политзаключенных в России

Президенты двух стран договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека Украины и России смогут посетить находящихся в заключении. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил факт телефонных переговоров Путина и Порошенко, не сообщив подробностей.

Клых объявил голодовку

В субботу также стало известно, что голодовку объявил еще один осужденный в России гражданин Украины - Станислав Клых. В 2017 году его приговорили к 20 годам лишения свободы по обвинению в убийстве российских военных во время первой чеченской кампании. Клых свою вину не признал, утверждая, что в те годы вообще не находился на территории Чечни. Украинец также заявил, что подвергался жестоким пыткам во время следствия. Украинский режиссер Олег Сенцов держит голодовку уже почти месяц. Кроме него продолжают голодовку Владимир Балух и Александр Шумков. Проходивший по одному делу с Сенцовым Александр Кольченко вынужден был прервать голодовку из-за резкого ухудшения состояния здоровья.