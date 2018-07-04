04.07.2018
Порошенко и Столтенберг сделают заявление
Источник: Корреспондент.net
На саммите НАТО, который состоится на следующей неделе в Брюсселе Президент Украины Петр Порошенко и Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг сделают совместное заявление.
Глава государства и генсек НАТО обратятся с совместным заявлением утром 12 июля перед началом заседания Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств с участием президентов Украины и Грузии.
Следует отметить, что отдельный формат одного из заседаний двухдневного саммита предусмотрен только для украинского и грузинского партнеров Альянса.
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