Порошенко и Столтенберг сделают заявление

Источник: Корреспондент.net

На саммите НАТО, который состоится на следующей неделе в Брюсселе Президент Украины Петр Порошенко и Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг сделают совместное заявление.

Глава государства и генсек НАТО обратятся с совместным заявлением утром 12 июля перед началом заседания Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств с участием президентов Украины и Грузии.

Следует отметить, что отдельный формат одного из заседаний двухдневного саммита предусмотрен только для украинского и грузинского партнеров Альянса.