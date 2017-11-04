Порошенко и Тиллерсон обсудили ситуацию в Донбассе

Источник: КорреспонденТ.net

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, передает пресс-служба главы государства.

Стороны обсудили дальнейшие шаги для развертывания международной миссии ООН на неподконтрольной Украине части Донбасса, включая украинско-российскую границу.

Порошенко отметил, что санкции против России очень важны и только таким образом можно заставить агрессора уважать суверенитет и территориальную целостность государств.

Украинский лидер и глава Госдепа уделили особое внимание вопросу освобождения заложников, а также обговорили вопросы двухстороннего сотрудничества Киева и Вашингтона.

Глава государства проинформировав Тиллерсона о ходе украинских реформ.

В свою очередь Тиллерсон анонсировал запланированный на ноябрь рабочий визит в Украину нового помощника во вопросам Европы и Евразии Уэсса Митчелла.