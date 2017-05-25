Порошенко и Трюдо провели телефонный разговор: Обсуждали Донбасс и сотрудничество между странами

Источник: 112.ua

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, передает пресс-служба главы Украинского государства.

Сообщается, что Порошенко проинформировал Трюдо о ситуации на Донбассе и невыполнении Россией минских договоренностей.

"Президент Украины выразил уверенность, что лидеры стран НАТО и "Большой семерки" дадут должную оценку такой ситуации, в частности в вопросе продолжения санкционного давления на Москву. Премьер Трюдо заверил, что коалиция стран "Большой семерки" и стран НАТО привержена поддержке Украины", - сказано в сообщении.

"Были обсуждены также пути дальнейшей активизации двусторонних отношений. Лидеры приветствовали недавнюю ратификацию канадским Сенатом Соглашения о свободной торговле, которое открывает путь для ее полноценного применения уже в ближайшее время. Петр Порошенко также поблагодарил Канаду за позицию в вопросе развития оборонного сотрудничества, свидетельством чего является продолжение тренировочной миссии UNIFIER и подписание соглашения об оборонном сотрудничестве", - добавляют в пресс-службе.

Глава государства отметил, что предоставление Украине безвиза с ЕС создает условия для активизации диалога по либерализации визового режима между Украиной и Канадой.