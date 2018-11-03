Порошенко и Варфоломей подписали договор

Соглашение, создает все условия для того, чтобы процесс подготовки к собору, процесс предоставления томоса был приведен в абсолютно четкое соответствие с канонами православной церкви, отметил Порошенко.

Президент подчеркнул, что 3 ноября - это исторический день для создания Украинской автокефальной православной церкви.

"Призываю украинцев молиться за мир, за единство Украинской церкви, молиться за то, чтобы Господь не допустил провокаций, к которым так стремятся наши враги, чтобы Господь не допустил крови. Мы будем делать все возможное, чтобы как можно быстрее завершить процесс предоставления томоса украинской церкви Вселенским патриархом Варфоломеем", - сказал Порошенко.

Варфоломей, в свою очередь, отметил, что подписание соглашения поможет ускорить предоставление автокефалии православной церкви в Украине.

"Это право - иметь автокефальную церковь, и это желание, которое вы имели много лет осуществляется в эти дни. Так как это право имели другие народы Балкан, получили автокефалию от Матери-церкви. Это исключительное право Матери-церкви даровать автокефалию, когда она считает целесообразным, когда все условия готовы для этого процесса", - подчеркнул Вселенский патриарх.