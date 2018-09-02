Порошенко и Волкер обсудили усиление сотрудничества Украины и США для недопущения вмешательства РФ в выборы

Источник: Українські новини

Президент Петр Порошенко обсудил со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером вопрос усиления сотрудничества между Украиной и США для недопущения вмешательства России в выборы в Украине в 2019 году.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента по итогам встречи Порошенко с Волкером в Вашингтоне (США), передают Українськi Новини.

Также собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Востоке Украины и скоординировали дальнейшие шаги для деокупации Донбасса.

Порошенко поблагодарил США за продолжение санкционной политики против России и отметил важность усиления давления на Россию для немедленного освобождения украинских заложников.

Президент и спецпредставитель США также обменялись мнениями по усилению обороноспособности украинской армии.