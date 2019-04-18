Порошенко и Зеленский записали обращения

Источник: Корреспондент.net

Кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский практически одновременно выпустили ролики-обращения к украинцам.

Петр Порошенко в своем видео попросил поддержки во время второго тура выборов 21 апреля. "Я знаю, как много у вас ко мне претензий. Я знаю, как трудно каждому из вас простить мне мои ошибки и поверить мне еще раз. Это моя вина. Да, я не идеален. Но уверен, что мы не имеем права перечеркнуть все достигнутое и отказаться от европейского будущего ", - сказал глава государства.

"Я приму любое ваше решение, ведь воля народа превыше всего! Впрочем, когда вы придете на участки, не думайте о Зеленском. И о Порошенко тоже не думайте. Думайте об Украине, как ее сохранить. Так же, как в четырнадцатом году вы остановили Новороссию, теперь, прошу, не допустите ее превращения в Малороссию. Слава Украине!, - сказал президент.

Владимир Зеленский в своем новом ролике призывает украинцев прийти на выборы. "За 28 лет они украли у тебя почти все. Не дай им украсть еще и твой голос. 21 апреля приходи на выборы. Не дай им украсть твое будущее", - говорит он в коротком видео.