Порошенко из-за напряженности в украинско-польских отношениях инициировал заседание Комитета президентов двух стран

Источник: 112.ua

Президент Украины Петр Порошенко из-за эскалации напряженности в отношениях между Украиной и Польшей выступил с инициативой провести заседание консультационного Комитета президентов двух стран. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

По словам Цеголко, недавние резонансные заявления со стороны польских властей в адрес Украины, в том числе ее руководства, вызывают серьезную обеспокоенность и не могут оставаться без реагирования.

"Для укрепления стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша и чтобы избежать дальнейшую эскалацию напряжения, осознавая необходимость решения любых проблемных вопросов в двусторонних отношениях исключительно в цивилизованный европейский способ, президент Украины Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания Консультационного Комитета президентов Украины и Польши", - сообщил пресс-секретарь Порошенко.

Консультационный комитет, который возглавляют внешнеполитические советники президентов, — это совещательный орган, который призван способствовать реализации договоренностей между главами двух государств, направленных на углубление дружественных отношений между Украиной и Польшей.