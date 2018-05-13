13.05.2018
Порошенко к Дню Матери раздал звания Мать-героиня
Источник: Корреспондент.net
Президент Петр Порошенко присвоил почетное звание Мать-героиня 1051 украинке, сообщает пресс-служба главы государства.
Указом отмечены многодетные матери, воспитавшие до восьмилетнего возраста пять и более детей, создавшие надлежащие условия для их развития.
Среди награжденных - 40 жительниц Винницкой области, 128 - Волынской, 30 - Днепропетровской, 27 - Донецкой, 85 - Житомирской, 116 - Закарпатской, 7 - Запорожской, 31 - Ивано-Франковской, 15 - Киевской.
Почетное звание также получили 11 женщин из Кировоградской области, 2 - Луганской, 50 - Львовской, 16 - Николаевской, 52 - Одесской, 25 - Полтавской, 244 - Ровенской, 23 - Сумской, 38 - Тернопольской, 28 - Харьковской, 6 - Херсонской, 19 - Хмельницкой, 7 - Черкасской, 27 - Черновицкой, 13 - Черниговской и 11 - города Киева.
Также Порошенко поздравил всех украинок с Днем матери.
Новости раздела
Украина
13.05.2018
В ресторане Киева избили старшего сына Шуфрича
Нападавшие представились работниками "органов", до и после инцидента угрожали физической расправой.
Украина
13.05.2018
В Донецкой области на детей упала стена
Четверо детей гуляли у подъезда, когда на них обвалился кусок бетонной стены. Одна девочка находится в реанимации.
Украина
12.05.2018
Украина усилила границу на западном направлении
К охране государственной границы привлекли более 300 военнослужащих из резервов Госпогранслужбы.
Украина
12.05.2018
USAID даст $125 млн на развитие экономики Донбасса
Деньги предназначены для Донбасса и соседних регионов, которые почувствовали на себе влияние российской агрессии. Также средства пойдут на сплочение украинских общин.
Украина
12.05.2018
Авария на шахте в Кривом Роге, есть жертвы
Рабочий сорвался и упал в горную выработку шахты на глубину около 1330 метров. Горноспасательным бригадам пришлось туда добираться, чтобы высвободить тело погибшего шахтера из-под завалов.
Украина
11.05.2018
Савченко покинули адвокаты в день ее рождения: теперь ее будет защищать адвокат Штепы
От депутата Верховной рады Надежды Савченко, подозреваемой в подготовке терактов и свержения государственной власти, ушли оба ее адвоката – Олег Соловей и Дмитрий Бугай.
Украина
11.05.2018
Порошенко предлагает провести встречу "нормандской четверки" в июне
На очередной встрече "нормандской четверки" Порошенко хочет обсудить местные выборы в Донбассе. Первая за полтора года встреча в "нормандском формате" он предлагает провести в начале июня.
Украина
11.05.2018
План по отставке Арсения Яценюка
Полиция рассматривает как возможную версию заговора группы лиц для реализации плана по отставке Арсения Яценюка с должности премьер-министра.
Украина
11.05.2018
Организаторы выборов в Крыму попали под санкции ЕС
Комитет постоянных представителей ЕС 8 мая включил в список санкций организаторов выборов президента РФ в аннексированном Крыму, сообщил президент Украины.
Украина
11.05.2018
На границе задержали торговца людьми из Польши
Иностранец обещал украинкам хорошие условия труда и высокие заработки в борделях Германии – до двух тысяч евро в неделю.
Украина
11.05.2018
Нацбанк подтвердил прогноз инфляции на 2018 год
В НБУ ожидают, что за 2018 год инфляция опустится ниже 10% и вернется в целевой диапазон к середине следующего года.
Украина
11.05.2018
В Украине подорожали бензин и дизтопливо
Операторы оптового рынка дизельного топлива повысили цены в среднем на 530 гривен за тонну.
Украина
11.05.2018
Врача себе выбрали более трех миллионов украинцев
Больше всего деклараций подписано в Харьковской области. На втором месте Киев, потом идут Винницкая и Днепропетровская области.
Украина
11.05.2018
Вопрос автокефалии Украины перенесен на июнь – СМИ
Вопрос предоставления Украинской церкви автокефалии рассматривается около двух лет, утверждает завотделом философии и истории религии Института философии НАНУ Людмила Филипович.
Украина
10.05.2018
Тимошенко побеждает в первом туре президентских выборов и выходит во второй тур, – эксперты
Уверенным победителем первого тура следующих президентских выборов, которые состоятся весной 2019 года, станет лидер политической партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Юлия Тимошенко.
Украина
10.05.2018
Украинские компании могут взимать государственное имущество РФ, опираясь на решение суда в Гааге, - Atlantic Council
Целью может стать государственная собственность России в любой точке мира
Украина
10.05.2018
Украину накрывают заморозки: синоптик показала карту температуры
В Украину идут заморозки.
Украина
10.05.2018
В Украине замедлилась инфляция
Инфляция в предыдущем месяце замедлилась до 13,1% в годовом выражении. К апрелю цены выросли на 0,8%.
Украина
10.05.2018
Во Львовской области сожгли табор ромов – Денисова
В огне сгорело все имущество ромов и они были вынуждены покинуть табор в поселке Рудное, утверждает омбудсмен .
Украина
09.05.2018
В Киеве задержали мать погибшей Бережной - СМИ
Елену Бережную задержали во время акции Бессмертный полк. Сейчас женщина находится в Печерском райотделе полиции.
Украина
09.05.2018
Сегодня 365 тысяч украинцев участвовали в акциях
В Украине 9 мая прошло более 1250 массовых акций. Правоохранители задержали 10 человек за использование и изготовление запрещенной символики.
Украина
09.05.2018
День Победы: в Киеве задержаны четыре человека
В столице два человека пытались без проверки пройти на территорию проведения массовых мероприятий, еще два - использовать запрещенную символику.
Украина
09.05.2018
Еще один штат США признал Голодомор геноцидом украинского народа
Канзас стал десятым штатом Америки, который признал Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа. 2018 год провозглашен годом памяти жертв этой трагедии в Канзасе.