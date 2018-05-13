Порошенко к Дню Матери раздал звания Мать-героиня

Мероприятие пройдет уже летом текущего года. Кроме того, был поднят вопрос о возможном усилении санкционного режима против России.

Канзас стал десятым штатом Америки, который признал Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа. 2018 год провозглашен годом памяти жертв этой трагедии в Канзасе.

В столице два человека пытались без проверки пройти на территорию проведения массовых мероприятий, еще два - использовать запрещенную символику.

В Украине 9 мая прошло более 1250 массовых акций. Правоохранители задержали 10 человек за использование и изготовление запрещенной символики.

Елену Бережную задержали во время акции Бессмертный полк. Сейчас женщина находится в Печерском райотделе полиции.

В огне сгорело все имущество ромов и они были вынуждены покинуть табор в поселке Рудное, утверждает омбудсмен .

Инфляция в предыдущем месяце замедлилась до 13,1% в годовом выражении. К апрелю цены выросли на 0,8%.

Тимошенко побеждает в первом туре президентских выборов и выходит во второй тур, – эксперты

Вопрос предоставления Украинской церкви автокефалии рассматривается около двух лет, утверждает завотделом философии и истории религии Института философии НАНУ Людмила Филипович.

Больше всего деклараций подписано в Харьковской области. На втором месте Киев, потом идут Винницкая и Днепропетровская области.

В НБУ ожидают, что за 2018 год инфляция опустится ниже 10% и вернется в целевой диапазон к середине следующего года.

Иностранец обещал украинкам хорошие условия труда и высокие заработки в борделях Германии – до двух тысяч евро в неделю.

Полиция рассматривает как возможную версию заговора группы лиц для реализации плана по отставке Арсения Яценюка с должности премьер-министра.

На очередной встрече "нормандской четверки" Порошенко хочет обсудить местные выборы в Донбассе. Первая за полтора года встреча в "нормандском формате" он предлагает провести в начале июня.

От депутата Верховной рады Надежды Савченко, подозреваемой в подготовке терактов и свержения государственной власти, ушли оба ее адвоката – Олег Соловей и Дмитрий Бугай.

Савченко покинули адвокаты в день ее рождения: теперь ее будет защищать адвокат Штепы

Рабочий сорвался и упал в горную выработку шахты на глубину около 1330 метров. Горноспасательным бригадам пришлось туда добираться, чтобы высвободить тело погибшего шахтера из-под завалов.

Деньги предназначены для Донбасса и соседних регионов, которые почувствовали на себе влияние российской агрессии. Также средства пойдут на сплочение украинских общин.

Четверо детей гуляли у подъезда, когда на них обвалился кусок бетонной стены. Одна девочка находится в реанимации.

Указом отмечены многодетные матери, воспитавшие до восьмилетнего возраста пять и более детей, создавшие надлежащие условия для их развития.

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