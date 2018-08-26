Порошенко: Каждая страна ЕС должна помочь Донбассу

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Петр Порошенко намерен призвать страны Евросоюза взять шефство над восстановлением конкретных населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

"Украинские послы будут заниматься несколькими очень важными вещами – мобилизацией средств мира для восстановления инфраструктуры Донбасса", – сказал Порошенко.

Он отметил, что собранные средства пойдут, в том числе, и на строительство дорог на Донбассе.

По словам главы государства, руководство Украины и ее дипломатические представительства будут делать всё, "чтобы каждая страна Европейского Союза взяла на себя ответственность по восстановлению конкретного населенного пункта на Донбассе – в Донецкой и Луганской областях".