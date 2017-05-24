Порошенко: ЛДНР и Крыму - старые загранпаспорта

Источник: КорреспонденТ.net

Президент Петр Порошенко поручил рассмотреть вопрос о выдаче жителям неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма загранпаспортов старого образца.

Об этом он сказал на совещании по подготовке к вступлению в силу безвизового режима в пункте пропуска Ягодин на границе с Польшей.

По его словам, это нужно делать, если возникают проблемы с выдачей биометрических паспортов жителям этих территорий.

"Если у нас нет оснований выдавать им биометрические паспорта, срочно, по согласованию СБУ с МИД внести на рассмотрение Кабинета министров позицию, что для этих граждан мы можем выдавать паспорта старого образца", - сказал Порошенко.

Ранее президент заявил, что жителям ДНР и ЛНР безвиз с ЕС пока не будет доступен. Тогда он подчеркнул, что Украина должна очень ответственно относиться к каждому биометрического паспорту, который выдает.