Порошенко: ЛДНР и Крыму - старые загранпаспорта
Источник: КорреспонденТ.net
24.05.2017
Президент Петр Порошенко поручил рассмотреть вопрос о выдаче жителям неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма загранпаспортов старого образца.
Об этом он сказал на совещании по подготовке к вступлению в силу безвизового режима в пункте пропуска Ягодин на границе с Польшей.
По его словам, это нужно делать, если возникают проблемы с выдачей биометрических паспортов жителям этих территорий.
"Если у нас нет оснований выдавать им биометрические паспорта, срочно, по согласованию СБУ с МИД внести на рассмотрение Кабинета министров позицию, что для этих граждан мы можем выдавать паспорта старого образца", - сказал Порошенко.
Ранее президент заявил, что жителям ДНР и ЛНР безвиз с ЕС пока не будет доступен. Тогда он подчеркнул, что Украина должна очень ответственно относиться к каждому биометрического паспорту, который выдает.