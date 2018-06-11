Порошенко мечтает видеть Украину в ЕС к 2030 году

Источник: Корреспондент.net

Президент Петр Порошенко заявил, что главной его мечтой является членство Украины в Евросоюзе и НАТО до 2030 года. Об этом он заявил во время общения со слушателями Академии лидерства в понедельник, 11 июня.

“Ключевое, о чем я мечтаю, две вещи: я очень хочу, чтобы до 2030 года Украина была членом Европейского Союза... И я очень хочу, чтобы Украина до 2030 года была членом НАТО", - сказал Порошенко.