Порошенко на два дня летит в Израиль

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Петр Порошенко осуществит 20-21 января 2019 года официальный визит в Израиль.

В ходе визита запланировано подписание соглашения о свободной торговле между Кабинетом министров Украины и правительством Израиля.

Программой визита предусмотрены переговоры украинского лидера с его израильским президентом Реувеном Ривлином, премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и спикером Кнессета Юлием Эдельштейном.

Ожидается также, что Порошенко также проведет встречу с патриархом Иерусалимским Теофилом ІІІ.

В начале нынешней недели СМИ сообщили о подготовке визита Порошенко в Израиль, но на Банковой не подтвердили эту информацию. Ожидается, что соглашение о свободной торговле позволит удвоить товарооборот между Украиной и Израилем.