Порошенко наградил Чийгоза и Умерова орденами

Источник: КорреспонденТ.net

Президент Украины Петр Порошенко наградил орденом За заслуги II степени зампредседателя Меджлиса Умерова, III степени – Чийгоза.

Так, указом президента Украины за гражданское мужество и несокрушимость духа, проявленные в отстаивании государственности Украины, идеалов свободы и конституционных прав человека, награждено орденом за заслуги ІІ степени Умерова Ильми Рустемовича, заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа.

Также награждено орденом за заслуги III степени заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Чийгоза Ахтема Зейтуллаевича.

"Как символ международной солидарности, только что мне принесли сообщение, что офис канцлера Меркель подтверждает готовность на оказание необходимой медицинской помощи. И это не просто потому, что надо помочь в лечении, а это символ, насколько вопрос Ахтема Чийгоза, насколько вопрос Ильми Умерова, насколько вопрос всех заложников, политических заключенных, которые находятся на территории РФ, важен для всего международного сообщества", – сообщил Порошенко.