Порошенко назначил 113 судей нового Верховного Суда

Источник: Українські новини

Соответствующий указ огласил в субботу, 11 ноября, заместитель главы Администрации Президента Алексей Филатов.

Церемония назначения и принятия присяги судьями проходит в Кловском дворце в Киеве.

В начале церемонии не сработала фонограмма гимна Украины, и Порошенко начал исполнять его а капелла.

К нему подключились все присутствующие.

После оглашения текста указа Порошенко в своем выступлении подчеркнул, что ему внесены представления на назначение 113, а не 114 судей.

"Определились сначала 120 победителей конкурса, а потом внесли представление на мое имя относительно назначения 113 из них судьями нового Верховного Суда", - заявил Президент.

При этом ранее Высший совет правосудия заявлял о внесении 114 кандидатур победителей на рассмотрение Порошенко.

Согласно законодательству, Президент не имеет права не назначить одобренную ВСП кандидатуру судьи.