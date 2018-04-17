Порошенко назначил членом совета НБУ Каленского

Источник: Українські новини

Президент Петр Порошенко назначил по своей квоте членом совета Национального банка Николая Каленского. Об этом говорится в указе президента №102/2018.

Данный указ вступает в силу с момента его обнародования. Николай Николаевич Каленский назначен сроком на пять лет.

Каленский с 2011 года работает в системе Национального банка: первым заместителем начальника Главного управления Национального банка по Киеву и Киевской области (2011-2014 годы), начальником Главного управления Национального банка по Киеву и Киевской области (2014-2016 годы).

До прихода в Национальный банк Николай Каленский работал начальником Контрольно-ревизионного управления в Житомирской области; заместителем министра финансов, начальником Главного контрольно-ревизионного управления; государственным секретарем Министерства финансов; председателем Государственной таможенной службы; первым заместителем руководителя Аппарата Верховной Рады.

В 1980 году он окончил Тернопольский государственный экономический университет по специальности "Финансы и кредит".

Кандидат экономических наук и заслуженный экономист Украины.