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02.12.2018

Порошенко назвал главную цель нормандской встречи

Источник: Корреспондент.net

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина готова к встрече в нормандском формате на уровне политических советников для деэскалации ситуации. Об этом он сказал в интервью France 24, сообщает в воскресенье, 2 декабря, пресс-служба главы государства.

"Это предложение предварительно было согласовано со мной как президентом Украины в ходе телефонного разговора с канцлером Германии. И мы, безусловно, примем участие во встрече в нормандском формате на уровне политических советников, на которую мы ставим срочный вопрос - требование к РФ вернуть наших военных, корабли и открыть Керченский пролив", - ответил Порошенко на вопрос, готова ли Украина к обсуждению ситуации в нормандской формате на уровне советников, о которых сообщила Ангела Меркель.

В частности, он отметил, что встреча сама по себе не является положительным результатом в этом деле.

"Встреча лишь инструмент, а не результат. Мы требуем - прекратите нарушать международное право, потому что все произошедшее является грубым нарушением международного права и может иметь дальнейшие последствия", - подчеркнул президент.

Глава государства также отметил, что РФ должна отвести свои войска, которые находятся на российско-украинской границе, убрать из Азовского моря большое количество военных кораблей. Именно поэтому, по словам Порошенко, в украинских приграничных областях с Россией было введено военное положение.

"И мы будем рады остановить закон о военном положении, когда произойдет деэскалация ситуации", - заявил Порошенко.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин на встрече в рамках рабочего завтрака в Буэнос-Айресе, где проходит саммит G20, договорились задействовать нормандский формат в керченской кризисе.

Перед этим президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что для решения конфликта между Украиной и РФ в Керченском проливе необходимо провести встречув нормандском формате.

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