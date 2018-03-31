Порошенко назвал поддерживающих "Северный поток-2" пособниками Путина в гибридных войнах

Источник: Українські новини

Президент Петр Порошенко считает, что те, кто поддерживает российский проект строительства магистрального газопровода "Северный поток-2", являются пособниками Президента России Владимира Путина в гибридных войнах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента.

"Президент Петр Порошенко в комментарии немецкому медиаконцерну Funke Media Group отметил, что "те, кто поддерживают "Северный поток-2", сами становятся пособниками президента РФ Путина в его гибридных войнах", - сказано в нем.

Он вновь подчеркнул, что для России "Северный поток-2" является не бизнес-проектом, а инструментом политического шантажа.