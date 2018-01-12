12.01.2018
Порошенко назвал приоритетные реформы 2018 года
Источник: Корреспондент.net
В Украине в 2018 году планируется реформирование финансовой, судебной, инвестиционной сфер, а также реформирование в отношении рынка земли. Об этом в пятницу, 12 января, президент Украины Петр Порошенко сообщил на своей странице в соцсети Facebook.
"В следующем году мы должны продолжить активное реформирование страны. В частности, запланирован ряд законопроектов в финансовой, судебной, инвестиционной сфере и рынка земли", – написал он.
Порошенко отметил, что не терять темпы фундаментальных изменений – задача номер один для Украины.
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