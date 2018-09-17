Порошенко назвал размер зарплаты солдата с 2019

Источник: Корреспондент.net

Президент Петр Порошенко пообещал увеличение размера зарплаты военнослужащих с января 2019 года. Финансирование армии увеличено почти в три раза, заявил он в интервью телеканалу Общественное телевидение в Кропивницком, передает в понедельник, 17 сентября, пресс-служба главы государства.

По словам президента, уже были представлены новые показатели государственного бюджета, которые рассматривались на заседании Совета национальной безопасности и обороны. Таким образом, по результатам заседания СНБО, были сделаны необходимые поручения Кабинету министров.

"Я подписал свое требование, что у нас на сегодня уровень оплаты труда, уровень денежного обеспечения украинского воина должен быть выше средней заработной платы в промышленности. И, по моему настоянию, в Вооруженных Силах Украины солдат должен с 1 января получать не менее 10 тыс. грн", - рассказал глава государства.