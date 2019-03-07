Порошенко назвал сроки аудита Укроборонпрома

Источник: Корреспондент.net

Аудит Укроборонпрома и предприятий-участников концерна будет проведен до конца года. Об этом в четверг, 7 марта, заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам, сообщает пресс-служба президента Украины.

Глава государства отметил, что приложит максимум усилий, чтобы аудит начался как можно скорее.

"Сейчас правительство вместе с СНБО должны начать процедуру подбора аудитора. Это должно быть репутабельная международная компания с соответствующим уровнем доверия", - подчеркнул президент.

По его словам, тендер на определение аудитора может быть до двух месяцев, а сам "аудит должен быть завершен в этом году".

"Кроме аудита, там должна быть ревизия. И ревизию должны проводить наши правоохранительные органы. И ревизию должна проводить наша аудиторская служба, которая проанализирует контракты, которая будет иметь доступ, в том числе и секретных документов, которая будет иметь возможность в случае найденных нарушений точно их устранить и проинформовати об этом общество", - отметил Порошенко.

Говоря об открытости аудита президент добавил, что если аудит будет проведен международной компанией, то результаты будут обнародованы.

Кроме того, Порошенко сообщил, что относительно Укроборонпрома уже открыто 480 уголовных производств. По его словам, у всех фигурантов дел уже проведены обыски.