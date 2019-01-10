Порошенко назвал сроки введения стандартов НАТО

Источник: Корреспондент.net

Начиная со следующего года Вооруженные силы Украины будут действовать по стандартам НАТО в соответствии с законом о национальной безопасности. Об этом в четверг, 10 января, заявил президент Петр Порошенко во время поездки в Ровенскую область, сообщает Укринформ.

"В 2020 году Вооруженные силы Украины будут организованы и способны действовать полностью по стандартам НАТО в соответствии с законом о национальной безопасности", - сказал глава государства.

Порошенко убежден, что путь Украины в Евросоюз и НАТО поможет гарантировать безопасность украинских границ и суверенитета.

"Наш путь к миру, но не на условиях капитуляции, которую нам предлагает российская пятая колонна, а на условиях национальных интересов Украины", - подчеркнул глава государства.