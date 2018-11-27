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27.11.2018

Порошенко не смог поговорить с Путиным о моряках

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что после инцидента в Керченском проливе хотел поговорить об освобождении украинских моряков и судов с президентом России Владимиром Путиным, но в Москве не ответили.

"И хочу отметить, что сразу ночью я заказал разговор с президентом России Путиным. Мы не получили ответа. И я вынужден был обратиться к канцлеру Германии, чтобы она переговорила с Путиным с целью немедленного освобождения украинских воинов и украинских кораблей", - подчеркнул президент.

Напомним, вечером 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате нападения были ранены шесть украинских военнослужащих.

ФСБ России обвинила украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". 

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