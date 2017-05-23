Порошенко о языковых квотах: Учли интересы всех

Источник: КорреспонденТ.net

Президент Петр Порошенко заявил, что при подготовке законопроекта о введении квот на украинском телевидении были учтены интересы всех, в том числе неукраиноязычных.

"Гарантировали права неукраиноязычных. На уровне областных и местных каналов с русским и другими языками зафиксировано 40 процентов эфира. Позаботились и о крымскотатарской. Следовательно, украинскому языку на украинском ТВ - быть! PS: все поняли, что закон подпишу?", - написал он в Facebook.

Порошенко подчеркнул, что несколько раз публично обращал внимание владельцев и менеджеров каналов на недопустимо низкую долю украинского языка.

"В некоторых – на уровне 15 процентов! Господа, вы название страны забыли?! Призвал индустрию решить эту проблему в порядке самоорганизации – не услышали. Что же, все урегулирует закон", - отметил президент.