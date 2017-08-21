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21.08.2017

Порошенко об Украине: Самое сложное уже позади

Источник: КорреспонденТ.net

Президент Порошенко во время открытияобластной детской больницы в Кропивницком подчеркнул важность консолидации общества перед внешними и внутренними угрозами.

"Вы видите, что изменения происходят, несмотря на то, что всем нелегко. Но я могу твердо подчеркнуть - самое сложное уже позади. Страна выдержала эти испытания. Украинский народ с честью продемонстрировал свою способность объединиться, противостоять агрессору и в условиях войны обеспечить эффективное развитие", - сказал президент.

При этом Порошенко отметил, что "точка невозврата" еще не пройдена.

"Откатить назад нас могут как спровоцированное Россией возобновление горячей фазы войны, так и действия политиков-популистов, которые дестабилизируя ситуацию внутри страны, способны свести на нет все наши усилия. Они готовы потерять все то, что люди выстрадали за последние годы", - сказал Порогенко.

Глава государства акцентировал внимание на том, что такие действия по деморализации общества опасны и подчеркнул, что делает все от него зависящее, чтобы не допустить этого сценария.

Президент также подчеркнул важность проведения пенсионной реформы. При этом он отметил, что сегодня Украина демонстрирует экономический рост, что стало возможным в результате проведения решительных реформ.

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