Порошенко обещает ликвидировать должность глав ОГА

Источник: Корреспондент.net

Президент Петр Порошенко намерен в случае победы на выборах инициировать изменения в Конституцию относительно ликвидации должностей глав областных государственных администраций.

"Сразу после президентских выборов я буду инициировать внесение изменений в Конституцию, где

должности губернаторов будут ликвидированы, поскольку это продолжение реформы децентрализации", - заявил Порошенко во время общения с журналистами на стадионе Олимпийский.

По словам президента, "будут префекты с большими и меньшими функциями".

"Исполнительная власть передается общинам, а контрольные функции остаются у префектов", - рассказал Порошенко.