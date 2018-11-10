Порошенко обратился к украинцам в "ЛДНР"

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Петр Порошенко призвал граждан Украины, находящихся на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, не участвовать в незаконных выборах руководителей "ЛДНР", назначенных на 11 ноября.

"Это ("выборы") Российская Федерация в традиционной для себя манере делает только для того, чтобы сначала устранить своих предыдущих марионеток, которые были непосредственно задействованы в убийствах, пытках, нарушении законодательства ... Теперь Россия делает этот шаг только для того, чтобы "выбрать" уже назначенных следующих марионеток ", - заявил Порошенко в Париже.

Он добавил, что Украина "будет жестко противодействовать этому".

"Украина будет принимать все меры, чтобы вернуть оккупированные Донбасс и Крым. И весь мир сейчас с нами", - добавил президент.