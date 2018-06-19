Порошенко обсудил миротворцев с генсеком ООН

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, во время которого обсудил развертывание международной миротворческой миссии на Донбассе. Об этом во вторник, 19 июня, сообщает пресс-служба президента.

"Глава украинского государства проинформировал собеседника о ситуации по безопасности на Донбассе. Был поднят вопрос относительно более активного привлечения ООН к урегулированию ситуации в регионе, в частности путем развертывания международной миротворческой миссии под эгидой ООН на оккупированном Донбассе", - говорится в сообщении.

Также внимание было уделено освобождению украинских политических заключенных, которые незаконно удерживаются в России.

Президент выразил обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму.