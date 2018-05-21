Порошенко обсудил с Киской будущий саммит НАТО

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор со своим словацким коллегой Андреем Киской. Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства вечером в понедельник, 21 мая.

Согласно сообщению, президенты обсудили подготовку к саммиту НАТО, который состоится в июле в Брюсселе.

Кроме того были подняты актуальные вопросы двусторонней повестки дня и позитивно оценили активную динамику политических контактов между Украиной и Словакией.

"Была подчеркнута важность возобновления деятельности межправительственной смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, очередное заседание которой запланировано на июнь 2018 года", - говорится в сообщении.

Ранее Киска заявил, что организованный из его страны реверсный поток природного газа в Украину функционирует, и Братислава готова поддерживать Киев в этом вопросе.