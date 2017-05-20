Найти

Порошенко обсудил с Меркель давление на Россию

Источник: КорреспонденТ.net

20.05.2017

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель сценарий оказания давления на Россию для выполнения ею минских соглашений. Об этом он сообщил вечером в субботу, 20 мая, в Берлине.

 

"Значительная часть времени была посвящена координированию действий по имплементации минских соглашений. Констатировано, что РФ не выполняет минские соглашения и нам нужно разработать сценарий, который бы мотивировал Россию сесть за стол переговоров и выполнить то, что она обещала, в первую очередь касательно компонента безопасности", – сказал Порошенко.

По его словам президента, нужно сделать все, чтобы восстановить мир на украинской земле, чтобы закончилась оккупация и в этом у Украины есть полная поддержка со стороны Германии.

"Кроме того, мы договорились, что если минские договоренности не будут выполняться, то с высокой вероятностью санкции Евросоюза будут продолжены. Очень важно, что эта встреча состоялась накануне саммита "Большой семерки", где на Сицилии вопрос Украины будет высоко стоять в повестке дня, и этот вопрос будет также присутствовать на встрече Большой двадцатки", – сказал Порошенко.

Также стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества с Германией, в том числе касательно помощи Донецкой и Луганской областям.

"Договорено о финансовой поддержке реформ и констатирован значительный успех украинской команды в и имплементации реформ", – сказал президент Украины.

Поделиться:
Украинский программист создал приложение в Facebook, альтернативное для музыки в "ВКонтакте"Львовский мусор тайком выбросили на Житомирщине
Украина
16.05.2017
Контактный бой: украинцам запретили доступ к российским соцсетям, телеканалам и сайтам
Президент Петр Порошенко своим указом вел санкции в отношении более 460 российских компаний и тысячи физлиц. Под запрет попали популярные российские соцсети – "ВКонтакте" и "Одноклассники", почтовый сервис Mail.ru, компании, предоставляющие антивирусное и бухгалтерское программное обеспечение и ряд телеканалов. Оказавшиеся под санкциями российские игроки рынка уже заявили, что их действия не угрожают информационной безопасности Украины. В то же время, украинские интернет-провайдеры говорят о невозможности выполнения решения властей и колоссальных затратах финансов и времени, которое оно за собой повлечет. Пострадают и сопутствующие сервисы и медиа, ориентирующиеся на аудиторию российских соцсетей. Для игроков рынка указ главы государства "прогремел как гром среди ясного неба". И не только для них. И представители профильных ассоциаций, и народные депутаты считают введение таких санкций недемократичными и сравнивают Украину с тоталитарными державами. О том, чем чреват для украинского рынка запрет властей и как он будет выполняться – в материале РБК-Украина.