Порошенко обсудил с Меркель выборы в Украине

Источник: Корреспондент.net

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель отметила честность и состязательность выборов в Украине. Об этом она заявила во время телефонного разговора с президентом Петром Порошенко, сообщает прес-служба главы государства.

"Ангела Меркель поздравила Петра Порошенко с выходом во второй тур президентской кампании. Было отмечено честность и состязательность избирательного процесса в Украине", - говорится в сообщении.

Стороны, как отмечают в пресс-службе, также обменялись мнениями относительно дальнейших шагов, в частности в рамках Нормандского формата, для активизации мирного процесса по имплементации Минских договоренностей, освобождение заложников Кремля, а также о реализации инициативы по развертыванию миротворческой миссии под эгидой ООН на территории оккупированного Донбасса.

Отмечается, что Порошенко поблагодарил немецкому лидеру за особое внимание к ситуации в Украине. Были обсуждены дальнейшие контакты на высшем уровне.

Ранее сообщалось, что ЦИК обработала более 90% протоколов. Во второй тур президентских выборов в Украине выходят Владимир Зеленский с 30,25% голосов избирателей и действующий глава государства Петр Порошенко с 15,97%.