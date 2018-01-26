Порошенко обсудил с Тиллерсоном поставки оружия в Украину

Источник: Українські новини

Президент Петр Порошенко обсудил с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном этапы поставок в Украину оружия. Об этом он сообщил журналистам по итогам встречи с Тиллерсоном на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария).

"Я поблагодарил господина госсекретаря за звонок, когда было подтверждено предоставление Украине оборонительного оружия. Мы уже видим сегодня новые возможности для сотрудничества в оборонной сфере и договорились сегодня о некоторых этапах этого сотрудничества", - сказал он.

На уточняющий вопрос о датах поставок оружия Порошенко отказался отвечать.

"Мне известны все даты, никто их от нас не скрывает. Поскольку речь идет об оружии, оборонном сотрудничестве, я не то что не хочу, а точно не заинтересован раскрывать эти идеи. Могу сказать, как только узнали, что Украина получила новое вооружение, кардинально поменялось поведение российских военных и боевиков. Они уже намного более осторожны", - ответил он.

Порошенко добавил, что это является результатом, которого Украина и хотела достичь.