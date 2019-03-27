Порошенко объяснил повышение пенсий перед выборами

Источник: Корреспондент.net

Президент Петр Порошенко объясняет повышение соцстандартов именно перед выборами

тем, что раньше необходимо было обеспечивать армию. Об этом он сказал сказал в интервью украинским телеканалам, пишет Укринформ в среду, 27 марта.

"А почему раньше этого не было? Потому что раньше наша армия была голая и босая. Мы не просто обеспечивали бронежилетами, а как президент сейчас могу сказать об этом, что мы искали деньги для того, чтобы купить брюки, носки, обеспечивать. Последние копейки шли на то, чтобы закупить вооружение, радиотехнические средства", - говорит президент.

По его словам, сейчас же есть возможность позаботиться о пенсионерах.