Порошенко объяснил участие солдат НАТО в параде

Источник: КорреспонденТ.net

Президент Петр Порошенко главной идеей парада в честь празднования Дня независимости Украины назвал марш по центру Киева бок о бок украинских солдат "с союзниками в борьбе с российской агрессией".

Он отметил, что Украина не просто продемонстрировала "сильную, новорожденную украинскую армию, украинских героев, хорошо обученных, хорошо одетых, хорошо вооруженных и патриотичных".

"Идея этого парада была в том, чтобы впервые в истории Украины по Майдану Незалежности, по Крещатику шли наши союзники, партнеры, которые поддерживают Украину сейчас, в борьбе с российской агрессией", - сказал Порошенко, добавив, что "никогда это не было так важно и так символично".

Президент отметил, что подразделения Вооруженных сил США, Великобритании, европейских стран, НАТО, Молдавии, Грузии "плечом к плечу с украинскими защитниками шли по Крещатику и Майдану Незалежности, символизируя единство Украины со всем миром".