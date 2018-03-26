Порошенко объяснил, зачем выслали дипломатов РФ

Источник: Корреспондент.net

Президент Петр Порошенко уверен, что выдворение из страны российских дипломатов позволит укрепить безопасность в Украине и ослабить усилия "пятой колонны" по дестабилизации внутренней ситуации. Об этом говорится в его видеообращении, опубликованном в Facebook.

"Сегодня российский агрессор получил мощную солидарную реакцию цивилизованного мира на циничную химическую атаку в Солсбери. Убежден, что выдворение с территории Украины 13 российских дипломатов укрепит нашу безопасность, ослабит усилия "пятой колонны" по дестабилизации внутренней ситуации в Украине", - заявил он.

Порошенко отметил, что дипломатические отношения Украины с Россией де-факто заморожены.

"Давно нет послов и дипломатическое присутствие сведено почти к нулю – тому критическому минимуму, который позволяет заботиться о наших гражданах – заложниках в России", - добавил он.

Президент напомнил, что Украина продолжает координировать усилия с западными союзниками и партнерами по дальнейшему усилению давления на российского агрессора. "Впереди новые санкции, новые ограничения. Запад и Украина твердо стоят единым фронтом в борьбе с российской агрессией и попытками Кремля расшатать единство и уничтожить демократические ценности", - подытожил Порошенко.