Найти

28.12.2017

Порошенко одобрил медреформу

Источник: Українські новини

Президент Петр Порошенко одобрил медицинскую реформу. Соответствующий закон был подписан Президентом в ходе рабочей поездки в Одесскую область.

"Принятие решения о подписании закона о госгарантиях медобслуживания населения, честно говоря, сложное. Для меня, как Президента, это решение непростое. Тем не менее я принял решение его подписать. Подписывая его, я поддерживаю необходимость реформ в сфере здравоохранения, важность соблюдения права каждого украинского гражданина на качественную медпомощь... Ситуация со здравоохранением не может оставаться дальше такой, как сейчас. Решительными шагами мы ее будем изменять", - сказал он.

При этом Порошенко добавил, что обратился к Кабинету Министров с просьбой разработать ряд мер в рамках закона.

"Которые не позволят нарушить права гражданина. Мы должны быть очень внимательны при расчетах тарифов, очень внимательными с бюджетными расходами, чтобы не оказаться в ситуации, когда сдачи нечем будет давать. Обязательно на законодательном уровне обеспечить гарантии, чтобы закон, который требует тщательной ежедневной работы по его реализации, ни в коем случае не ухудшил состояние медпомощи для украинцев... Я даю старт медреформе, теперь мяч на поле министерств при пристальном внимании правительства", - сказал он.

Порошенко также выразил уверенность в том, что 2018 год станет удачным для имплементации медреформы.

Данный закон предусматривает введение системы гарантий для полной оплаты гражданам необходимых им медицинских услуг и лекарственных средств, предусмотренных программой медгарантий, за счет средств государственного бюджета.

Государственный гарантированный пакет предусматривает полную оплату на экстренном, паллиативном и первичном уровне, частично - на вторичном (специализированном) и третичном (высокоспециализированном), а также услуг реабилитации, медпомощи детям до 16 лет и медпомощи в связи с беременностью и родами.

Программа медгарантий должна утверждаться Верховной Радой в законе о государственном бюджете, а объем средств, направляемых на ее реализацию, определяется как доля валового внутреннего продукта в размере не менее 5%.

Закон также предусматривает создание нового центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере организации финансирования предоставления медуслуг и лекарственных средств - "Единый национальный заказчик".

Новый механизм финансирования вводится постепенно, на первичном уровне уже с 2018 по 2020 год.

Также закон предусматривает создание электронной системы здравоохранения, обеспечивающей автоматизацию ведения учета медуслуг и управления мединформацией.

Новости раздела
Украина
28.12.2017
Киевляне задолжали за тепло почти четыре миллиарда
Больше всего должно население.
Украина
28.12.2017
Порошенко: Украина готова возобновить закупки газа у России при условии дешевизны и некоррупционности
Президент добавил, что сейчас страна в российском газе не нуждается
Украина
28.12.2017
В Украине разорился еще один банк
Кредит Оптима Банк решил самоликвидироваться.
Украина
28.12.2017
Суды в 2017 году вынесли 36 приговоров администраторам антиукраинских страниц в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
Обвинительные приговоры выносили владельцам и администраторам страниц
Украина
27.12.2017
Кабмин утвердил методику расчета стоимости медуслуг
Определена методика расчета стоимости медуслуг.
Украина
27.12.2017
Кабмин определил ответственных за биометрическую верификацию украинцев и иностранцев
Биометрический контроль на границе с Россией заработал 27 декабря
Украина
27.12.2017
73 заложника освобождены из плена боевиков и уже едут домой
Количество переданных боевикам людей не было
Украина
27.12.2017
Порошенко под Краматорском встретил освобожденных украинских заложников
Вместе с президентом заложников встречали министр обороны Полторак, омбудсмен Лутковская, нардеп Ирина Геращенко, посол Франции Изабель Дюмон
Украина
27.12.2017
Глава "Укроборонпрома" Романов подал в отставку, – источник
По словам источника, Романов подал в отставку еще до публичной критики Гройсмана
Украина
27.12.2017
Суд отклонил иск Саакашвили к Минюсту
Суд отказал в открытии производства по административному делу по иску Саакашвили к Министерству юстиции и прокуратуре Киева.
Украина
26.12.2017
Умер Владимир Шаинский: Вспоминаем самые известные песни композитора
За свою жизнь композитор успел написать более 300 песен
Украина
26.12.2017
Переводчик Гройсмана, подозреваемый в шпионаже, не будет подавать апелляцию на решение суда, - источник
У Ежова считают, что на данный момент это бесполезно и бессмысленно
Украина
26.12.2017
Обнародован законопроект об Антикоррупционном суде
Законопроекте предлагает создать Общественный совет международных экспертов, который сможет ветировать кандидатуры в Антикоррупционный суд
Украина
26.12.2017
Украинская группа вылетела на Донбасс за пленными
Обмен должен состояться на 27 декабря.
Украина
25.12.2017
На Майдане напали на главного редактора "Страны" Гужву
На митинге к нему "буквально подлетели какие-то провокаторы-титушки"
Украина
25.12.2017
Папа Римский помолился за мир для Украины
Понтифик попросил мира для народов, страдающих от затяжных конфликтов.
Украина
25.12.2017
Порошенко осмотрит военные объекты на Одесчине
Визит запланирован на 27 декабря.
Украина
25.12.2017
Порошенко поручил обеспечить медицинской и логистической помощью пленных украинцев после их освобождения
Об этом проинформировала Ирина Геращенко по итогам специального совещания у главы государства. Имена украинцев, которых намерены освободить, она не озвучила
Украина
24.12.2017
Украина впервые официально отметит Католическое Рождество
В Украине впервые официально отмечают католическое Рождество. В календаре появился выходной 25 декабря.
Украина
24.12.2017
На границе с Польшей и Словакией огромные очереди
Украинцы массово возвращаются домой из Европы на новогодние праздники.
Украина
24.12.2017
На Майдане протестуют против маршей Саакашвили
Сторонники Михаила Саакашвили обвиняют собравшихся в том, что "они не были на Майдане".
Украина
24.12.2017
В Украине сегодня пройдут выборы в 51 объединенной теробщине
Участие в волеизъявлении смогут принять свыше 356 тыс. избирателей
Украина
23.12.2017
На украинско-российской границе 157 пунктов пропуска оборудовали системой биометрического контроля, – Шкиряк
Отмечается, что 126 этих пунктов пропуска подключены к базам Интерпола
Украина
23.12.2017
NewsОne уволил ведущую за критику Порошенко
NewsОne уволил ведущую за критику Порошенко
Киевляне задолжали за тепло почти четыре миллиарда | Зарплаты учителей в 2018 вырастут на 25%