Порошенко одобрил медреформу

Источник: Українські новини

Президент Петр Порошенко одобрил медицинскую реформу. Соответствующий закон был подписан Президентом в ходе рабочей поездки в Одесскую область.

"Принятие решения о подписании закона о госгарантиях медобслуживания населения, честно говоря, сложное. Для меня, как Президента, это решение непростое. Тем не менее я принял решение его подписать. Подписывая его, я поддерживаю необходимость реформ в сфере здравоохранения, важность соблюдения права каждого украинского гражданина на качественную медпомощь... Ситуация со здравоохранением не может оставаться дальше такой, как сейчас. Решительными шагами мы ее будем изменять", - сказал он.

При этом Порошенко добавил, что обратился к Кабинету Министров с просьбой разработать ряд мер в рамках закона.

"Которые не позволят нарушить права гражданина. Мы должны быть очень внимательны при расчетах тарифов, очень внимательными с бюджетными расходами, чтобы не оказаться в ситуации, когда сдачи нечем будет давать. Обязательно на законодательном уровне обеспечить гарантии, чтобы закон, который требует тщательной ежедневной работы по его реализации, ни в коем случае не ухудшил состояние медпомощи для украинцев... Я даю старт медреформе, теперь мяч на поле министерств при пристальном внимании правительства", - сказал он.

Порошенко также выразил уверенность в том, что 2018 год станет удачным для имплементации медреформы.

Данный закон предусматривает введение системы гарантий для полной оплаты гражданам необходимых им медицинских услуг и лекарственных средств, предусмотренных программой медгарантий, за счет средств государственного бюджета.

Государственный гарантированный пакет предусматривает полную оплату на экстренном, паллиативном и первичном уровне, частично - на вторичном (специализированном) и третичном (высокоспециализированном), а также услуг реабилитации, медпомощи детям до 16 лет и медпомощи в связи с беременностью и родами.

Программа медгарантий должна утверждаться Верховной Радой в законе о государственном бюджете, а объем средств, направляемых на ее реализацию, определяется как доля валового внутреннего продукта в размере не менее 5%.

Закон также предусматривает создание нового центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере организации финансирования предоставления медуслуг и лекарственных средств - "Единый национальный заказчик".

Новый механизм финансирования вводится постепенно, на первичном уровне уже с 2018 по 2020 год.

Также закон предусматривает создание электронной системы здравоохранения, обеспечивающей автоматизацию ведения учета медуслуг и управления мединформацией.