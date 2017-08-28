28.08.2017
Порошенко одобрил призыв ФРГ и Франции по Донбассу
Источник: КорреспонденТ.net
Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал в Facebook заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона с призывом соблюдать режим "школьного перемирия" на Донбассе.
"Приветствую заявление лидеров Германии и Франции с настоятельным призывом, прежде всего, к президенту России, как страны-агрессора и стороны конфликта, обеспечить соблюдение режима прекращения огня в связи с началом учебного года", – написал украинский лидер.
Глава государства подчеркнул, что со своей стороны поручил руководству ВСУ продолжать придерживаться объявленного перемирия.
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