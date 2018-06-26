Порошенко одобрил создание Антикоррупционного суда

Источник: Українські новини

Президент Петр Порошенко одобрил создание Высшего антикоррупционного суда.

Об этом он сказал на встрече со студентами-выпускниками Института международных отношений Киевского национального университета им. Т. Шевченко, передают Українськi Новини.

"Я принял решение, что мы именно сегодня тут должны подписать закон о запуске Антикоррупционного суда", - сказал он.

Суд будет функционировать в Киеве.

Кабинет Министров должен обеспечить финансирование необходимых для создания суда мероприятий.

14 июня Верховная Рада приняла закон, который регламентирует работу Антикоррупционного суда.

Согласно Конституции, для создания суда необходимо принятие отдельного закона, который вносится в Раду Президентом после консультаций с Высшим советом правосудия.