Порошенко одобрил упрощение ведения бизнеса и привлечение инвестиций эмитентами ценных бумаг

Источник: Українські новини

Президент Петр Порошенко подписал закон об упрощении ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента.

Указано, что Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг".

Закон решает проблему распределения акционерных обществ в Украине на публичные и частные по формальным признакам, устраняет дисбаланс в законодательстве и вводит европейские принципы в вопросе определения и регулирования публичных компаний.

Так, положениями документа меняется подход к отнесению акционерных обществ к публичным и частным и предлагается отказаться от фиксирования в наименовании акционерного общества его типа.

При этом на банки распространяются требования по раскрытию информации, как и на публичные компании, и устанавливаются повышенные требования к корпоративному управлению, в частности в части формирования наблюдательного совета и его комитетов.

Кроме того, законом расширяется объем информации и способы ее раскрытия для публичных акционерных обществ и банков, при этом отменена обязанность публиковать информацию в одном из официальных изданий.

Документом предусматривается уменьшение объема раскрытия информации для частных акционерных обществ, вводится возможность предоставления информационных услуг на фондовом рынке частными лицами, а не только Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), а также ужесточаются требования к прозрачности деятельности наблюдательного совета акционерного общества.

Данный закон был принят Верховной Радой 16 ноября 2017 года.