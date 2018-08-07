Порошенко опасается российского вмешательства в выборы
Источник: DW
Президент Украины Петр Порошенко опасается возможного вмешательства России в выборы в Украине. В связи с этим Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) поручено подготовить отдельное заседание по этой теме, сообщил Порошенко во вторник, 7 августа, на своей странице в Facebook.
В Киеве, Брюсселе и Вашингтоне, и в абсолютном большинстве западных столиц нет никаких сомнений о подготовке Кремлем масштабного вмешательства в избирательные процессы, чтобы сломать европейское единство и солидарность с Украиной, внести раскол в трансатлантический альянс и поддержать популистские, националистические и евроскептические политические силы, полагает президент Украины.
В Украине на 31 марта 2019 года намечены выборы Президента, а на 27 октября 2019 - Верховной Рады. В странах ЕС 23-26 мая пройдут выборы в Европейский парламент. Как сообщали Українськi Новини, Украина и ЕС 9 июля нынешнего года обсудили на совместном саммите шаги по противодействию возможному вмешательству России в выборы в 2019 году.