Порошенко осмотрит военные объекты на Одесчине

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Петр Порошенко в ближайшие дни посетит Одесскую область для осмотра военных объектов. Об этом сообщает местное издание Думская со ссылкой на источники в Одесской облгосадминистрации.

"Предварительно визит намечен на среду 27 декабря, но готовящийся обмен пленными может подкорректировать планы и президент прибудет 28 декабря", – отмечает СМИ.

По данным собеседника издания, в саму Одессу глава государства не заедет. Порошенко посетит Беляевский и Окнянский районы области. В частности, в Беляевском районе президент осмотрит строительство военного городка отдельного батальона морской пехоты.