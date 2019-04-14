Порошенко: Оснований для роспуска Рады нет

Источник: Корреспондент.net

Оснований для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады нет, а возможность новоизбранного президента в любое время распускать парламент - "путь к тоталитаризму", заявил президент Украины Петр Порошенко в воскресенье, 14 апреля, в пресс-центре на НСК Олимпийский.

"Что касается досрочного прекращения полномочий парламента – я хочу отдельно подчеркнуть, что конституционных оснований для прекращения полномочий парламента не существует", - заявил он.